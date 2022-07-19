مقتل 22 وجرح 33 في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة بجنوب مصر

قُتل 22 شخصاً وجُرح 33 آخرون في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة في محافظة المنيا بجنوب مصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم حافلة عامة تقل 45 راكبا، بشاحنة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية البرشا بمركز ملوي.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنّ الشاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير إطار فاصطدمت بها من الخلف حافلة قادمة من محافظة سوهاج، وكانت في طريقها إلى محافظة القاهرة.