19 يوليو , 2022
موقع اصطدام الحافلة والشاحنة في المنيا (وسائل إعلام مصرية)
قُتل 22 شخصاً وجُرح 33 آخرون في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة في محافظة المنيا بجنوب مصر.
وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم حافلة عامة تقل 45 راكبا، بشاحنة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية البرشا بمركز ملوي.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنّ الشاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير إطار فاصطدمت بها من الخلف حافلة قادمة من محافظة سوهاج، وكانت في طريقها إلى محافظة القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 22 وجرح 33 في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة بجنوب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.