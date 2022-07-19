انت الان تتابع خبر خامنئي لبوتين: يجب طرد الأمريكيين من شرق الفرات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له في طهران اليوم الثلاثاء، لطرد الأمريكيين من منطقة شرق الفرات في سوريا.
وقال المرشد الايراني إن "الحرب أمر عنيف وقاس وصعب ولا تحبذها إيران لكن في القضية الأوكرانية إن لم تأخذ روسيا بزمام المبادرة، لكانت الطرف الآخر تسبب باندلاع الحرب".
وأعرب المرشد الإيراني عن إعجابه بالمواقف الأخيرة للرئيس الروسي ضد إسرائيل.
وأكد علي خامنئي أن "الرئيسين الإيراني والروسي أصحاب مبادرات فاعلة لذا يجب أن يصل التعاون بين البلدين إلى ذروته في هذه الفترة".
وأعرب المرشد الإيراني عن إعجابه بالمواقف الأخيرة للرئيس الروسي ضد إسرائيل.
وأكد علي خامنئي أن "الرئيسين الإيراني والروسي أصحاب مبادرات فاعلة لذا يجب أن يصل التعاون بين البلدين إلى ذروته في هذه الفترة".
وأوضح أن "الأحداث العالمية تظهر حاجة إيران وروسيا إلى زيادة التعاون المتبادل".
وتعقد قمة روسية إيرانية تركية في طهران لبحث ملفات عدة، على رأسها الحرب الأوكرانية والعملية العسكرية التي تنوي أنقرة شنها في شمال سوريا.