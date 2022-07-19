خامنئي لبوتين: يجب طرد الأمريكيين من شرق الفرات

وقال المرشد الايراني إن "الحرب أمر عنيف وقاس وصعب ولا تحبذها إيران لكن في القضية الأوكرانية إن لم تأخذ روسيا بزمام المبادرة، لكانت الطرف الآخر تسبب باندلاع الحرب".

وأعرب المرشد الإيراني عن إعجابه بالمواقف الأخيرة للرئيس الروسي ضد إسرائيل.



وأكد علي خامنئي أن "الرئيسين الإيراني والروسي أصحاب مبادرات فاعلة لذا يجب أن يصل التعاون بين البلدين إلى ذروته في هذه الفترة".

وأوضح أن "الأحداث العالمية تظهر حاجة إيران وروسيا إلى زيادة التعاون المتبادل".