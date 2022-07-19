بوتين يتحدث من طهران عن تصدير الحبوب الأوكرانية

وجاءت تصريحات بوتين في لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في طهران، حيث شكره على جهوده "للوساطة في توفير منصة تركية للمفاوضات بشأن مشاكل الغذاء ومشاكل تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".

وقال بوتين "بوساطتكم، تقدمنا إلى الأمام. صحيح، لم يتم حل جميع القضايا بعد، لكن حقيقة وجود تحرك أمر جيد بالفعل".