بايرن ميونخ يعلن رسميا عن ضم دي ليخت

ونشر النادي الألماني بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني "بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع المدافع ماتياس دي ليخت من يوفنتوس الإيطالي".

واضاف أن "اللاعب صاحب ال22 عاما الدولي الهولندي وقع على عقد حتى 30 حزيران 2027".



وكان بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع يوفنتوس حول صفقة دي ليخت، الأحد الماضي، مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 10 ملايين يورو.