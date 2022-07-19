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بايرن ميونخ يعلن رسميا عن ضم دي ليخت

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-19 | 18:50

بايرن ميونخ يعلن رسميا عن ضم دي ليخت

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أعلن نادي بايرن ميونخ الالماني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت.
ونشر النادي الألماني بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني "بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع المدافع ماتياس دي ليخت من يوفنتوس الإيطالي".

واضاف أن "اللاعب صاحب ال22 عاما الدولي الهولندي وقع على عقد حتى 30 حزيران 2027".


وكان بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع يوفنتوس حول صفقة دي ليخت، الأحد الماضي، مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 10 ملايين يورو.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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