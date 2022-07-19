تركيا "تتمسك" بانسحابها من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

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أكد مجلس الدولة التركي، الثلاثاء، انسحاب أنقرة من اتفاقية إسطنبول، وهي أول معاهدة دولية ملزمة للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.



وحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية فإن ”الغرفة العاشرة من مجلس الدولة رفضت طلب إلغاء المرسوم الرئاسي الصادر في 20 آذار/مارس 2021، المتعلّق بإلغاء اتفاقية إسطنبول“.

ولجأت مجموعات عديدة بينها أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان، إلى مجلس الدولة وهي أعلى هيئة إدارية في تركيا، للمطالبة بإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.