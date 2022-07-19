زوجة رئيس أوكرانيا تظهر بالزي العسكري

الشارقة - اميمة ياسر - لفتت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا الأنظار، خلال الزيارة التي تقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية، بإطلالة تستحضر اللون الأخضر العسكري الذي حرص زوجها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اعتماده منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

في اليوم الأول لزيارتها إلى الولايات المتحدة، التقت السيدة الأوكرانية الأولى بوزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن. وقد اعتمدت بهذه المناسبة ثوباً كلاسيكياً باللون الأخضر العسكري، وهو اللون نفسه الذي واظب زوجها الرئيس على اعتماده منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

زيّنت زيلينسكا ثوبها ببروشات ذهبية تُجسّد الرمح الثلاثي وهو رمز أوكرانيا بالإضافة إلى رمز الصليب الذي سبق أن اعتمده الرئيس الأوكراني سابقاً على ثيابه العسكرية في العديد من إطلالاته، ومنها خلال رسالة توجه بها إلى الكونغرس الأميركي. وهي أرادت أن تعبّر من خلال هذه الإطلالة عن دورها الفاعل في مجال مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا.

لا تعتادوا على ذلك

وفي وقت سابق دعت أولينا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة إلى عدم الارتكان إلى اعتياد الحرب.

وفي مقابلة مع شبكة إي بي سي نيوز الأمريكية ، والتي تعد أول مقابلة تلفزيونية لها بمفردها منذ بدء الغزو الروسي، حذرت الأمريكيين من أن يفقدوا الإحساس بالآلام التي يعانيها الأوكرانيون جراء الحرب رغم قربها من 100 يوم.

وفي رسالتها للأمريكيين قالت " أقول للشعب الأمريكي إن " الحرب جرت وما زالت تجري لفترة طويلة من الزمن، ولكن لا تعتادوا على ذلك".

ونبهت أولينا إلى " مخاطر أن تصبح هذه الحرب بلا نهاية ، لأن هذا ليس بالأمر الذي نرغب فيه، ولا تعتادوا على ما نعانيه من آلام .. آلام العائلات التي قسمتها هذه الحرب".