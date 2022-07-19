شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: لا خصومة بيننا وبين الصحافة الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى: "نحن مستعجلين جدا لدرجة التمهل لأننا لو لم نتمهل سنصدر أشياء غير دقيقة وغير مدروسة.

وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أنه لا ينبغي أن نعرض على الشعب والرئيس مشروعات قوانين أو تشريعات في قضايا حساسة غير مدروسة .

وتابع ضياء رشوان: أشرف حاليا بوجود عشرات من المراسلين الأجانب في مصر بعضهم أجبنى الجنسية وبعضهم مصري الجنسية ولكن يحمل صفة مراسل لصحيفة أجبنية، فلا خصومة بيننا وبين الصحافة الأجنبية ومجلة إيكومونست حرة فيما تكتبه فلن تهد البلد وهناك صحف غربية أخرى تكتب أشياء أخرى فنحن نقبل الخلاف ولكن الذى يتم تأسسيه على معلومات حقيقية.

وقال ضياء رشوان: لا يوجد إعلام أجنبى وإعلام وطنى فالإنترنت خلط جميعهم مع بعضهم فأصبح لدينا مصادر واحدة، ونرجو من الإعلام الأجنبى تحرى الدقة أكثر، وهم يفعلون ذلك ومن حقهم يسألوا ويذهبون أى مكان، ولا يوجد رد ولكن هناك تصحيح فنحن لا نرد على أحد.