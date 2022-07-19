شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الدستور المصرى أفضل الدساتير فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني إن الدستور المصرى أفضل الدساتير في العالم وربما بعض مواده لم تحظ بالتطبيق.

وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك أكثر من 80 مادة في الدستور المصرى عن حقوق الإنسان، والحوار الوطنى يتجه إلى تفعيل هذا الأمر .

وتابع المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لدينا دول مثل إسبانيا وفرنسا لا يوجد ثبات في النظام الحزبى ، ونأمل أن النظام الحزبى في مصر ينشط ويقوى ودور الحوار الوطنى أن تزيل العوائق الممارسة والإنشاء والتمثيل النيابى وتصل الأحزاب لما يجب أن تصل إليه.