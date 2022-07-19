شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الحوار الوطنى يستهدف كل شيء سياسى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، على مساعى البعض لتقليد ومحاكاة الحوار الوطنى قائلا: لم يصلنا إشارة ولسنا مهتمين ولا يمكن أن نتوقف عن العمل لمن يحاولون أن يقلدون نفس الحوار.

وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أن الحوار الوطنى يستهدف كل شيء سياسى في مصر سواء مباشرة الحقوق السياسية والنظام الحزبى والتمثيل النيابى وتمس حقوق الإنسان ومحور الحريات العامة هذا يختصر عشرات المواد فى الدستور المصرى.

وتابع المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني: "ما أعيبه على نفسى في بعض الحيان عندما أنقل عن بلد المشاهدة العيانية واحدة من الوسائل وبقية الوسائل في وثائقه الأساسية".