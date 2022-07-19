شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: لا يوجد صلاحية لدى "الحوار الوطنى" لحل البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني إن الدستور المصرى نظم متى يتم حل البرلمان والحوار الوطنى ليس من مهامه حل البرلمان، و لا يوجد صلاحية لدى الحوار الوطني لحل البرلمان.

وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أن حل البرلمان غير مطروح ضمن النقاشات بمجلس أمناء الحوار الوطنى ولا البرلمان يملك حل نفسه.

وتابع المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن انتخابات مبكرة أو غير مبكرة غير مطروح في الحوار الوطنى فنحن لسنا سلطة تنفيذية أو قضائية، فنحن مجموعة من الناس تحب البلد وهذه البلد أعلنت من خلال تشاورات تفتح من أجل أن تحول لإجراءات.