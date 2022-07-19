شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: إذا عمل مجلس أمناء الحوار الوطنى على أنه ممارس عام فهذا يفسد عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، على سؤال بشأن التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان، قائلا: قرأت تقرير الخارجية الأمريكية ولي ملاحظات عليه، والعالم الحديث نشأ من خلال الثورة الصناعية وتقسيم العمل.

وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك جهات اختصاص بحقوق الانسان في مصر، وإذا عمل مجلس أمناء الحوار الوطنى على أنه ممارس عام فهذا يفسد عمله، فهو ناقش العوائق التشريعية أمامه وليس وظيفته متابعة التقارير الخاصة بحقوق الإنسان فهناك جهات مختصة هي من تتابع هذا الأمر.

وحول حجب بعض المواقع وبالتحديد موقع المنصة، قال ضياء رشوان: علمت بحجب موقع المنصة من رئيسة التحرير وتبادلنا الرسائل وليس لدينا علم كافى عن الموقف القانوني للموقع وليس من مصلحة أحد حجب غير قانونى لأى موقع فى مصر.