شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان عن الحوار الوطنى: انتهينا من المحور السياسى وحظى بالمناقشة الرئيسية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن المحور السياسي كان محور نقاشات اليوم وتفرع منه 3 قضايا هي مباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان، مؤكدا أن المناقشات تجرى على أساس أن جميع الأطراف شركاء دون خصومة.

أضاف رشوان، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن مجلس الأمناء انتهى اليوم من مناقشات المحور السياسي، وقد استغرق المحور السياسي وقتا طويلا في المناقشات، وكان هناك تباين في وجهات النظر بين هنا وهناك ولكن في المجمل حظي بالمناقشة الرئيسية.

وتابع ضياء رشوان: "مجلس الأمناء طرح وقرر أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي سيجرى التعامل معها، وهي قضايا مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والاحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، ورأى المجلس أن هناك بعض من التشريعات قد يستلزم تعديلها، مثلا أن المحليات لا يوجد لها قانون حتى الآن".