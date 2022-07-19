شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد البدرى: الحوار الوطنى يرسم خارطة الحاضر والمستقبل للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور محمد البدرى، عضو مجلس الشيوخ، بالدور الكبير الذى يبذله مجلس أمناء الحوار الوطنى، فى إدارة الجلسات الخاصة بالحوار، والتنسيق فى تلقى كافة المقترحات من أطياف الشعب المصرى، لافتا إلى أن الحوار الوطني يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية للتوافق حول رؤية واحدة من أجل مصلحة الوطنى العليا، ومن أجل رسم خارطة طريق للحاضر والمستقبل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ بداية إطلاق نواة هذا الحوار والتي بدأت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعوته الجميع للمشاركة، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على السماع للجميع من أحزاب وتكتلات وعمال ومرأة وشباب وكل أطياف الشعب المصرى، لافتا إلى أن هذا الحوار الوطني هو السبيل الأمثل في بناء الأوطان، والانتقال إلى مراحل متقدمة، وإيجاد الحلول للخروج من تلك الظروف الاقتصادية العالمية نظرا للأحداق والتطورات التي تشهدها الساحة السياسية العالمية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن "الحوار الوطني" منذ بداية انطلاقه جعل المواطن المصرى شريكًا فى صناعة القرار، ووضع الحلول للخروج من الأزمات، وطرح الأفكار والتفاعل البناء من أجل مصلحة البلاد، والنظر إلى أن الوطن للجميع دون إقصاء إلا فقط لمن خرب ودمر وشارك في عنف بالبلاد، مؤكدا أن البدايات التي انطلق بها الحوار الوطني كانت مبشرة للجميع وهو ما ستحدده الجلسات المقبلة بمشاركة الجميع.