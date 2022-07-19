شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد خليل: دعوة عدد كبير من المصريين فى الخارج لحضور الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسة اليوم من الحوار الوطنى كانت مغلقة على الأمناء وناقشت مجموعة من الملفات والقضايا التي تهم الشارع المصرى.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم: "اعتقد أنه سيكون هناك جدول أعمال للقضايا المطروحة من الأحزاب وغيره، وتم توجيه الدعوة لعدد كبير من المصريين في الخارج، وسيتم تحديد جدول لجلسات الحوار خلال شهرين، وتابع: هناك جلسات قد يحضرها الرئيس السيسي نفسه كما أعلن من قبل.