شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: علاقات مصر وصربيا تاريخية ولها أبعاد هامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصربيا لها أبعاد هامة ثنائية ودولية وإقليمية ومصر وصربيا هما الدولتين المؤسستين لدول عدم الانحياز في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذه العلاقات تم الاحتفاء بها فى أكتوبر الماضى على مرور 60 عاما على تأسيس دول عدم الانحياز.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم: تم دعوة عدد كبر من رجال الأعمال الصربيين في شرم الشيخ لمعرفة ما وصلت إليه مصر، وسيلتقى الرئيس السيسي نظيره الصربى ورئيس البرلمان الصربى وعدد من الأكاديميين والاقتصاديين، وسيتم التباحث بشأن النزاع الروسى الأوكرانى.

وتابع: سينقل الرئيس السيسي ما تم الاجتماع عليه فى قمة جدة مع الرئيس الأمريكي بايدن للرئيس الصربى.