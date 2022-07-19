شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل: الحوار الوطنى انطلاقة نحو التأسيس للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني سيكون فرصة جادة لحل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة، في ظل التطلع إلى جمهورية جديدة، حتى يمكننا الوصول إلى مصر تتسع للجميع ومستقبل أفضل يستحقه المواطن المصري وإحداث خطوات جديدة في ملف الإصلاح السياسى.

وأشار رئيس حزب العدل، فى تصريحات له، إلى أن هناك دلائل جادة لإجراء الحوار فى صورة صحيحة تسهم فى خروجه بنتائج مثمرة خاصة، منها توازن التشكيل الهيكلى لإدارة الحوار وهو ما يعبر عن وجود إرادة وطنية خالصة، ليمثل انطلاقة التغيير بشراكة لمختلف الأطياف نحو التأسيس للجمهورية الجديدة، موضحا أنه سيكون فرصة هامة للأحزاب فى انطلاقة جادة خلال الفترة المقبلة بما يؤسس لتطوير العمل السياسي، بما يدعم ويقوى العلاقة بين الحزب والشارع.

ولفت إلى أن الحوار يزيد من فرص جمع شمل كافة أطياف المجتمع المصري في إيجاد مساحات مشتركة تدعم خطى البناء، وخطوة جديدة نحو انطلاقة سياسية مختلفة خلال الفترة القادمة، مشددا أن الحوار هو السبيل الوحيد للاستقرار والانطلاق نحو المستقبل.