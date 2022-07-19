تقرير يحذر ..تنظيم داعش يتمدد في افريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

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بعد الهزيمة التي لحقت به في العراق وسوريا، ووسط الصعوبات الجمة التي يعاني منها في الشرق الأوسط، يتمدد تنظيم داعش في أفريقيا، حيث ينشر فروعه ويوسع قاعدته.



وأعلن داعش عن إقامة ولايتين رسميتين جديدتين لتنظيم داعش في منطقة الساحل في آذار/ مارس الماضي، وفي موزمبيق في أيار/ مايو.

وبعيد ذلك، حضّت مقالة في صحيفة ”النبأ“ الأسبوعية التابعة للتنظيم، المسلمين على الالتحاق بالتنظيم في القارة، كما نشرت تسجيلات فيديو في سوريا والعراق تهنئ المقاتلين في إفريقيا.

واعتبر داميان فيري، مؤسس مركز ”جهاد أناليتكس“ المتخصص في تحليل الأنشطة المتشددة حول العالم وفي الفضاء الإلكتروني، أن ”دعوتهم إلى الالتحاق بتنظيم داعش في أفريقيا معبرة جدا“.

وأضاف: ”يعترفون بعدم إمكان مواصلة مشروع الخلافة (…) لكن هناك حقا نية لوضع اليد على أفريقيا“.

وفي العام 2021، خصصت ”صحيفة النبأ“ 28 من صفحاتها الأولى من أصل 52 لإفريقيا.

وحاليا يقيم التنظيم في القارة سبعا من ولاياته البالغ عددها الإجمالي 13 ولاية.

لكن آراء المحللين متباينة؛ ”فالتشدد في أفريقيا ليس توأما للتشدد في الشرق، فالآفاق متباينة جدا لانطباعها بالديناميات المحلية“.

واعتبر الباحث في معهد دراسات الأمن في دكار، حسن كوني، أن التشدد في أفريقيا ”مصبوغ بأمور أخرى إضافة إلى الراديكالية“.