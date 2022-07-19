تعالى شوف بنفسك.. رد قوي من السيسي على سؤال لصحفي ألماني حول حقوق الإنسان في مصر (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤال من صحفى ألماني، يتعلق بحقوق الإنسان في مصر.

وأجاب الرئيس السيسي على السؤال في حضور المستشار الألماني أولاف شولتس، قائلا:«موضوع حقوق الإنسان في مصر مهم جدا، ودائما يتم طرح مثل هذا السؤال فى مثل هذه المؤتمرات، والحقيقة هذه المرة أريد أن أرد عليه بشكل مختلف.. اسمح لى أن أدعوك وأدعو معك كل من يهتم بهذا الأمر، يجي يزورنا في مصر، وإحنا هنتيح له فرصة أن يلتقى بالجميع ويتحدث معهم، وأتصور أن ما يراه سينقله هنا للرأي العام في ألمانيا، لأن أنا شهادتي في هذا الأمر هتبقى مجروحة زي ما بيقولوا عندنا في بلادنا، تعالى شوف الحقوق الدينية وحرية المرأة في مصر عاملة إزاى، شوف حياة الإنسان وحياة كريمة في مصر عاملة إزاى».

وتابع: «اتكلم عن حرية التعبير وأحضر جلسات الحوار الوطني الموجودة في مصر وشوف هي أخبارها إيه، واللي تشوفه بطلب منك تنقله نقل حقيقي فقط إلى الرأي العام في ألمانيا، هل فعلا في مصر فيه حرص شديد على الحريات ولا لأ؟، يمكن تكون الصورة مش واضحة لكم هنا، ولازم تزوروا مصر».

وأكمل: «لما بيجي مصر مسئولون ألمان بقول لهم من فضلكم التقوا بالناس، وكلموهم واسمعوا منهم، وهتشوفوا هذا الأمر، وهذا الأمر إحنا مش مهتمين بيه علشان إنتوا بتسألوا عنه، مهم جدا تعرفوا كده، إحنا بنهتم بالأمر ده علشان إحنا بنحترم شعوبنا وبنحبها، ومش كلام، إحنا بنحترم شعوبنا زي ما انتوا بتحترموا شعوبكم، دي مسئوليتنا الأخلاقية والتاريخية والإنسانية تجاه شعوبنا».

وزار السيسي ألمانيا للمشاركة في "حوار بيترسبرغ للمناخ"، وفي خطابه الرسمي، دعا الرئيس الدول الغنية إلى القيام بدور أكبر في مجال مواجهة تغير المناخ، وأن تقدم الدعم المالي والفني للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع تغير المناخ.

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