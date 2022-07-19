شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أسامة الأشمونى: الحوار الوطنى سيجعل الجميع شركاء فى صناعة القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أسامة الشمونى، عضو مجلس النواب، إن دعوة القيادة السياسية والتي تم ترجمتها على أرض الواقع من خلال "الحوار الوطني" سيجعل الجميع شريكا فى صناعة القرار يتشاركون الفكر والقرارات.

وتابع عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحوار الوطني بكل آلياته ومعطياته ومخرجاته، سيضع المواطن المصرى فى قلب المشكلة وسيجعله صانع لحل هذه المشكلة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن علانية جلسات الحوار الوطنى ومناقشة كافة القضايا، تأكيد على شفافية الدولة المصرية وسلامة توجهاتها وعدم وجود ملفات مخفية، فالجميع يعمل من أجل صالح الوطن وتحت قيادة رشيدة واعية تلم بظروف الحاضر والمستقبل.