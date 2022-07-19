شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أمين مسعود: الشعب المصرى لديه ثقة كاملة فى نجاح الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصرى لديه ثقة تامة فى أن ملف الحوار الوطنى سيكون ناجحاً وسيحقق جميع أهدافه لصالح مصر وشعبها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الجلسة الثانية للحوار الوطنى، والذى بدأت باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، يشير إلى أن جميع المؤشرات والاستعدادات لهذا الحوار تؤكد أهمية الحوار الكبرى لصنع مستقبل أفضل للدولة المصرية، وفق توافق من جميع المصريين من أجل مستقبل مشرق رغم ما يحيط بالعالم من تحديات.

ويذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، قد أصدر من قبل قرارا بالاجماع بإصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني في 26 أبريل الماضي وعلى قرار مجلس أمناء الحوار والوطني رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل المجلس وبعد موافقة المجلس.