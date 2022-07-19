شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": الحوار الوطنى يشمل جميع أطياف الشعب وهدفه استكمال بناء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن دعوة الحوار الوطني تشمل جميع أطياف الشعب لاستكمال بناء مصر، بعدما جري تثبيت أركان الدولة وأصبحت الدولة مستقرة أمنيا، موضحًا أن هذا الحوار لا يشمل الأحزاب فقط وهو ما سيثرى الحوار ويزيد من قيمته فى الخروج بنتائج إيجابية لصالح الوطن والمواطن.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن إعادة بناء الإنسان المصري وتطويره وتعزيز الوعي هي أولى اهتماماتنا وهو ما سنركز عليه في الجلسات من خلال تبني استراتيجية متكاملة بين مختلف المؤسسات لبناء الإنسان، كما أننا سنركز على المشاكل الحياتية للمواطن وآليات تخفيف العبء عليه، موضحا أن الجمهورية الجديدة تتطلب فكر جديد من الجميع وإيجاد مساحات مشتركة في مختلف الرؤى لصالح الوطن والمواطن.

وشدد أن دعوة الحوار جاءت في توقيت مناسب بعدما تم تثبيت أركان الدولة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وأصبحت الدولة المصرية مستقرة أمنيا، مشيرا إلى أن هناك خطوات عكست الحرص الشديد على الخروج بنتائج إيجابية للحوار وإشراك الجميع في وضع رؤيتهم البناءة لصالح الدولة المصرية في ظل التحديات العالمية الراهنة منها تشكيل مجلس أمناء متنوع واتخاذ خطوات جادة في قرارات العفو الرئاسي وغيرها من الإجراءات الهيكلية المتخذة بشأن الحوار.

ولفت "خليل" إلى أنه لا عودة لجماعة الإخوان للمشهد مرة أخرى، فهم يستخدمون الإرهاب والعنف في نهجهم فلا يوجد لديهم أيدلوجية وطن، موضحا أن الحوار الوطني على أرضية وطنية خالصة وما سيطرح مجرد اختلاف في الرؤى والرأي لمصلحة الوطن وبالتالي ليس لهم مكان، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.