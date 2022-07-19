شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "عربية النواب": الحوار الوطنى يعكس مفهوم تأسيس الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن كافة القوى السياسية في مصر، ترحب بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطنى، وتستعد بالعديد من المشاورات والأوراق للخوض فيه، ما يؤكد على أهمية الحوار الوطني في هذه المرحلة، وبالخصوص أمام تحديات هائلة وأزمة اقتصادية عالمية تضرب العالم كله، ما يجعلنا أمام تغير حقيقى ومحطة مهمة.

وأضاف "المغازى" لـ"الخليج 365": الحوار الوطني بداية جديدة للوطن ومحطة في غاية الأهمية للتوقف أمام القضايا المختلفة وكيفية علاجها، والانطلاق للمستقبل سواء سياسيا أو اقتصاديا أو في مجالات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التجاوب السياسي الواسع لدعوة الرئيس، وقراره بإطلاق الحوار الوطني، يؤكد أنها جاءت في وقتها تمامًا ولها صدى واسع داخل المجتمع.

وتابع "المغازى" أن الإفراج عن العشرات من المحبوسين، وانتظار قوائم جديدة، كان ولا يزال خطوة جيدة للغاية، قوبلت بترحيب شديد من جانب كل المصريين، فضلا عن ترحيب رموز المعارضة ومختلف الحركات السياسية بدعوة الرئيس للحوار، سينعكس إيجابًا على المجتمع، ويخلق حالة من الحوار والتكاتف والمشاركة السياسية لمناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن.