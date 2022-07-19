شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فوزى: الحوار الوطنى يسير وفق أسس من الشفافية والوضوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ، إن إستمرار جلسات الحوار الوطنى، في جلستة الثانية تأتى تأكيدا على إصرار القيادة السياسية في تحقيق حوار حقيقى على أسس من الشفافية والوضوح للجميع.

وتابع عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات له، أن الشعب المصرى العظيم أصبح على وعى وإدراك كاملين أن دعوة الرئيس السيسى لهذا الحوار تكمن فى ارتباطه بتوجه الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة نحو الجمهورية الجديدة والإصرار على تأسيس هذه الجمهورية على مبادئ تضمن تحقيق جميع أهدافها، وتجعل مصر واحدة من أهم الدول الديمقراطية والواعدة اقتصادياً على مستوى المنطقة بأسرها بالحضارة المصرية العريقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التشكيل الخاص بمجلس الأمناء الخاص بالحوار الوطني، وما حدث في أولى الجلسات يؤكد أن الحوار الوطنى سيكون حواراً ناجحاً، خاصة أن مجلس الأمناء ضم كل الطوائف الشعبية التى لا غبار عليها وحازت على ثقة وتأييد كل المصريين بعد أن راعى هذا التشكيل العبقرى التنوع والاختلاف الفكرى والثقافى والسياسى والاقتصادى بين الشخصيات المنضمة للتشكيل وكلها شخصيات وطنية.