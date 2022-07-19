شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود الصعيدى: جلسات الحوار الوطنى ستساهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى فى حد ذاته ضرورة فى غاية الأهمية لتوسيع نطاق المشاركة السياسية والوطنية فى صنع وصياغة مستقبل أفضل لمصر، ويمثل وسيلة من وسائل التحول الديمقراطي، ويسهم في الخروج بنتائج تخدم الوطن والمواطنين، وهو ما تسعى له القيادة السياسية ويظهر في استمرارية انعقاد الجلسات بشكل مستمر.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات له، أنه على ثقة تامة فى أن جلسات الحوار الوطنى ستعطى أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة، وهو ما يستلزم بذل كافة الجهود في طرح رؤى وآليات دعمها، والاهتمام بطرح أفكار جديدة خاصة بالجانب الاقتصادي والصناعي والزراعي وخلق فرص عمل في ظل إقامة مشروعات صغيرة، والاهتمام بالحرف اليدوية.