سرقة مجوهرات بملايين الدولارات من شاحنة مصفحة في كاليفورنيا

أعلنت السلطات يوم الإثنين أن مجوهرات وأحجارأ كريمة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات مملوكة لعارضين في معرض للبيع بالتجزئة في ولاية كاليفورنيا الأميركية سُرقت من شاحنة مدرعة كانت تسير شمال لوس أنجليس الأسبوع الماضي.

وقالت براندي سوانسون، مديرة المعرض الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات الذي يستضيف معارض البيع بالتجزئة في مواقع بجميع أنحاء الولايات المتحدة، إن حادث السطو وقع في الساعات الأولى من يوم 11 يوليو/تموز في مدينة فرزير بارك بينما كانت شاحنة تابعة لشركة برينك للخدمات الأمنية تنقلها إلى منشأة للتخزين.

وأبلغت السلطات في البداية عن وقوع السرقة في مدينة لانكستر بشمال مقاطعة لوس أنجليس، لكن مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أكدوا في وقت لاحق أن المكان هو في فريزر بارك على بعد نحو 80 كيلومتراً إلى الغرب في مقاطعة كيرن.

وقال أحد البائعين الضحايا شريطة عدم الكشف عن هويته متحدثاً إلى قناة (كيه.سي.إيه.إل9) التلفزيونية ومقرها لوس أنجليس، وهي لشبكة (سي.بي.إس)، «كانت جميعها مجوهرات نفيسة... لكنها اختفت وحسب».

وتابع «يوم الأحد كان لديك بضائع، أما اليوم فلا شيء لديك».

وقالت سوانسون إن السرقة شملت ما بين 25 إلى 30 خزانة مجوهرات وأحجار كريمة تخص 18 عارضاً فردياً في معرض في سان ماتيو جنوب سان فرانسيسكو. وكانت تلك البضائع في طريقها إلى التخزين قبل عرض آخر مقرر لها في باسادينا.