قبل المغادرة جونسون يستلم 'هدية الفراق'

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" ان " أعضاء الحكومة اشتركوا على شراء "هدية الفراق"، لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون وكانت الهدية عبارة عن كتب وينستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق".

وفي المقابل ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن "الجولة الثانية من مناقشات المرشحين لرئاسة الوزراء البريطانية وجهت ضربة لجونسون حيث التزم الجميع الصمت بشأن مستقبله".



وبحسب صحيفة "الإندبندنت" لم "يبد أي من المرشحين استعداده لمنح رئيس الوزراء الحالي مقعدا في الحكومة، حيث طلب منهم رفع أيديهم إذا كانوا يرغبون في ضم جونسون إلى فريقهم، لكن لم يفعل ذلك أحد".