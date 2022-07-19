الحلبوسي والنائلي يبحثان 'التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء'

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب، استقبل، اليوم الثلاثاء، رئيسَ مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي".

وبحث اللقاء، وفق البيان "آليات عمل مؤسسة الشهداء، وأهم متطلبات تطوير أدائها، والمعوقات التي تقف عائقا أمام إنجاز معاملات المواطنين، فضلاً عن مناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، وأهمية إنضاجه بما يتلاءم مع حاجة المؤسسة والارتقاء بعملها".



وأكد الحلبوسي "دعم مجلس النواب لعمل المؤسسة وكل ما يخدم هذه الشريحة ويضمن حقوقها".