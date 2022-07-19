بحلول سبتمبر.. أرمينيا تسحب كامل قواتها من قره باغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ستسحب أرمينيا جميع جنودها من منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، والتي خاضت بشأنها حربين مع أذربيجان، بحلول سبتمبر(أيلول)، حسبما أعلن مسؤولون الثلاثاء.



وأودت معارك استمرت ستة أسابيع بين الجارتين في منطقة القوقاز في خريف 2020، بأكثر من 6500 شخص وانتهت بوقف لإطلاق النار برعاية روسية.

وبموجب الاتفاق تنازلت أرمينيا عن مساحات سيطرت عليها لعقود، ونشرت روسيا 2000 عنصر لمراقبة الهدنة الهشة.

وقال الأمين العام لمجلس الأمن الأرميني أرمين غريغوريان لوكالة الأنباء الرسمية أرمينبرس الثلاثاء إن "وحدات القوات المسلحة الأرمينية تواصل العودة إلى أرمينيا منذ وقف إطلاق النار، والعملية شارفت على الاكتمال وستنتهي في سبتمبر(أيلول)".

لكن القوات الانفصالية الارمنية الموالية "ستبقى هناك".

وأضاف غريغوريان أن عناصر حفظ السلام الروس في قره باغ "يضمنون" أمن السكان من أصول أرمنية هناك.