شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا يشيدون بجلسات الحوار الوطنى: تضع القوى السياسية أمام مسؤوليتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد تحالف الأحزاب السياسية المكون من 42 حزبا سياسيا بالجلسة الثانية للحوار الوطني، مؤكدا أنها تضع القوى السياسية أمام مسئوليتها الحقيقية، وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الحوار الوطني يضع القوى السياسية والأحزاب في موضع المسؤولية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته لهذا الحوار خلال إفطار الأسرة المصرية.

وكشف مطر عن رؤية تحالف الأحزاب المصرية، داخل الحوار الوطني والتي أكد أنها لابد من أن تكون في صالح المواطن، ولها نظر للمستقبل وبناء الدولة ومواجهة التحديات، بالإضافة إلى أمن واستقرار الدولة، لافتا إلى أن جميع الأحزاب داخل التحالف تجتمع لطرح أفكارها، وبالتالي يتم التقارب بين وجهات النظر، ليكون للتحالف وجهة نظر واحدة يتفق عليها جميع الأحزاب داخله.

وأشار إلى أن من أهم المحاور التي يركز عليها تحالف الأحزاب السياسية داخل الحوار الوطني، المحور الاقتصادي، باعتباره يمس الحياة اليومية للمواطن مباشرة، مع تقديم رؤية لتنمية الاستثمارات، ومقترحات لمعالجة بعض القوانين والتشريعات التي تعرقل العملية الاستثمارية، ووضع وجهات نظر يمكن أن تطبق على أرض الواقع من دون أن تستضدم بالدستور أو القانون.

وتابع أن المحور الثاني الذي يهتم به التحالف هو المحور الاجتماعي، موضحا أن هذا المحور يشمل حرية التعبير عن الرأي، والأوضاع الأمنية التي أشاد بمستواها خال الفترة الحالية.

وقد انطلقت مساء أمس، أولى فعاليات المنتدى السياسي لتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا وذلك بمقر حزب إرادة جيل، لمناقشة محاور الحوار الوطني، وسط حضور قيادات الأحزاب والشخصيات العامة، إ ذ شارك في فعاليات المنتدى عدد من الخبراء أبرزهم الدكتور سامي عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، والدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية السابق، ومحمود إبراهيم خبير التحليل السياسي والاقتصادي.