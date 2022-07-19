شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى والأمانة الفنية تمارسان أعمالها بحيادة وتجرد تام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، أن الأمانة الفنية تمارس عملها بتجرد تام وحيادية، حيث نصت المادة الثانية من اللائحة على أن يتولى مجلس أمناء الحوار الوطني إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، وذلك في إطار وحدود الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتشكل الأمانة الفنية من عدد كاف من العاملين والمتدربين المؤهلين من الأكاديمية الوطنية للتدريب من ذوي الكفاءات في المجالات المتوافقة مع موضوعات الحوار، وتمارس الأمانة الفنية عملها بتجرد تام وحيادية.

كما نصت المادة الثالثة من اللائحة على أنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب، أو حال وجود مانع لديه من الإستمرار في عضوية مجلس الأمناء، يقوم المنسق العام بإجراء المشاورات اللازمة لملئ هذا الخلو بمراعات إحداث التوازن المطلوب، ولا يكون ذلك إلا بعد العرض على مجلس الأمناء.