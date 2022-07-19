شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ" مهنئا الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو: أبرزت أصالة الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو.

وقال عبد الرازق:" باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أهدي سيادتكم خالص التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو التي ألهمت جميع حركات التحرر في العالم والشعوب المتطلعة للحرية، فتحققت لها أهدافها في التحرر والاستقلال والتخلص من الاستعمار".

وتابع رئيس مجلس الشيوخ:" وسوف تبقى حية في وجدان كل الأجيال، تذكرنا بأن مصر قد ملكت إرادتها، وأبرزت أصالة الشعب المصري الذي عاش لا يقبل المساس بوطنه وبديمقراطيته، متابعا:" نهنئ فخامتكم بتلك المناسبة الوطنية العظيمة لندعو الله عز وجل أن يوفقكم في مسيرة الإنجازات لمصر وتحقيق الرخاء لشعبها العظيم، وأن يُمتعكم بموفور الصحة والعافية".