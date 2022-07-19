شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يهنئ منتخب اليد بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، منتخب مصر لكرة اليد لفوزه ببطولة كأس الأمم الافريقية لعام 2022للمرة الثامنة والثانية على التوالي.

وقال الجندى أن منتخب اليد قدم نموذج هام لجميع شباب مصر إن العزيمة والإصرار وأيضا التدريب والكفاح الرياضى هو الطريق نحو الفوز وحصد البطولات، موضحا أن منتخب مصر لكرة اليد وصل إلى مكانة عالمية واستطاع أن يضع نفسه بين كبار اللعبة.

وذكر عضو مجلس الشيوخ أن هذه البطولة التى تأتى بعد أيام قليلة مما حققه عدد من لاعبى ولاعبات مصر فى بطولة البحر المتوسط بالجزائر وحصد الميداليات الذهبية يكشف مدى دعم الدولة للرياضة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحيا الجندى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعايته للمنتخبات المصرية وأيضا اتحاد كرة اليد والجهاز الفنى والإدارى ولاعبى المنتخب أبطال مصر وأفريقيا وأن الشعب المصرى العظيم ينتظر المزيد من البطولات الرياضية.