أمريكا تهدد أي دولة تخرق النظام الاقتصادي العالمي

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الولايات المتحدة ستجعل الدول التي تسيء استخدام النظام الاقتصادي العالمي أو تخرقه تواجه عواقب وخيمة. وأضافت "روسيا تستخدم التكامل الاقتصادي سلاحا"، ودعت جميع الدول المسؤولة إلى الاتحاد في مواجهة الحرب في أوكرانيا. وعبرت يلين عن شعورها بالارتياح من المحادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين بشأن تحديد سقف مقترح لأسعار النفط الروسي وأثناء زيارتها لسول، المحطة الأخيرة في زيارتها التي استمرت 11 يوما إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي.



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