19 يوليو , 2022 إنستغرام. أعلنت ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لإنستغرام، أن الموقع سيدشن خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالشراء من الشركات الصغيرة من خلال الرسائل المباشرة. وأضافت ميتا أن مستخدمي تطبيق مشاركة الصور سيتواصلون مع الشركة برسالة مباشرة، ويضيفون تفاصيل عن طلبهم إذا لزم الأمر، ويقدمون طلب الشراء في صفحة التراسل مع الشركة. وسيتاح للمستخدمين إمكانية تتبع الطلب وطرح أي أسئلة لمتابعته في نفس صفحة التراسل. وتدعم هذه الخاصية مسعى ميتا للتوسع في عروضها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. وقالت الشركة إن خاصية إنستغرام الجديدة ستسمح أيضاً باستخدام خدمة «ميتا باي» للمدفوعات لإتمام عمليات الشراء.

كانت هذه تفاصيل خبر إنستغرام سيدشن خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بالتسوق عبر الرسائل المباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.