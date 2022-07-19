الجامعة العربية تعرب عن تطلعها لتحقيق القمة العربية المقبلة النتائج المرجوة منها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

أعربت جامعة الدول العربية اليوم، عن تطلعها لتحقيق القمة العربية العادية ال 31 المقبلة بالجزائر النتائج المرجوة منها وبما ينعكس إيجابا على كل فئات المجتمع العربي.



جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة هيفاء أبو غزالة، أمام الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين للتحضير الاجتماع الوزاري للمجلس المقرر عقده بعد غد الخميس.

ومن المقرر أن يعد المجلس الملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة في دورتها ال 31 المقررة في الجزائر خلال نوفمبر المقبل.

وأوضحت أبو غزالة أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينعقد في خضم تطورات عربية وعالمية كثيرة وفي مرحلة تحاول دول العالم بما فيها الدول العربية التعافي من جائحة فيروس كورونا، والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.