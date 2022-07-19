عاجل.. بيان إماراتي_فرنسي مشترك في ختام زيارة محمد بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أصدرت الإمارات وفرنسا، بيانا مشتركا، في ختام زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات لفرنسا، أكد على عمق الشراكة بين البلدين.



ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في البيان، شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على تلبيته الدعوة في أول زيارة دولة له إلى فرنسا، والتي تناولت العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين البلدين.

وأثنى الرئيسان على عمق الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا والتي ترتكز على الصداقة المتينة والثقة المتبادلة بين البلدين.

مؤكدين الالتزام المشترك تجاه توسيع آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات والعمل معا في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.