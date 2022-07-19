السيسي يختتم زيارته لـ ألمانيا ويتوجه إلى صربيا

الشارقة - اميمة ياسر -

اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته إلى دولة ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ليتوجه إلى العاصمة الصربية بلجراد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى بلجراد ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي " ألكسندر فوتشيتش"، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وسيتخلل الزيارة عدد آخر من الأنشطة المكثفة للرئيس، وعلى رأسها إلقاء كلمة في جامعة بلجراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلاً عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.