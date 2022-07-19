شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: ألمانيا تدعم وجهة نظر مصر فى المسار السياسى بين دول المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة الخليج 365، أن ألمانيا تدعم وجهة نظر مصر في المسار السياسي بين دول المنطقة.

وقال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، في تصريحات للتليفزيون المصرى، إن الزيارة مهمة على جميع الأصعدة، خاصة السياسية والاقتصادية والعلاقات الصناعية والاستثمارية، وفيما يتعلق بالمناخ أيضا، لأن مصر تستعد لاستضافة قمة الـ 27 للمناخ في شرم الشيخ.

وأوضح الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن مصر وألمانيا من الدول التي تتطور علاقتهما ببعض خلال السنوات الماضية سواء فيما يتعلق بالمشروعات المشتركة أو التوجهات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالمناخ والطاقة الجديدة والمتجددة ومشكلات الطاقة، حيث بدأ التطور من خلال التعاون لحل مشكلات الكهرباء في مصر، بالإضافة إلى لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تتسم دائما بالصراحة والتعاون والشراكة، وبالتالى فإن زيارة الرئيس السيسى الحالية مهمة في التوقيت عالميا وإقليميا.

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن العالم يواجه أزمة كبيرة في الغذاء والطاقة والتغير المناخى أصبح لها تأثيرا كبيرا على الزراعة الصناعة.