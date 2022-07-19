شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: مشاركة مصر بحوار "بطرسبرج" تقديرا لدورها الحيوى بملف التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة المستشار الألماني أولاف شولتز مصر للمشاركة بحوار "بطرسبرج للمناخ"، تأتي تقديرا للدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية واهتمام القيادة السياسية بملف التغييرات المناخية.

وأكد حزب المؤتمر، أن هذه الزيارة الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا وهي الزيارة الأولي في ظل الحكومة الجديدة المكونه من 3 أحزاب ، تؤكد من جديد عمق العلاقات الألمانية - المصرية والاهتمام المشترك لكلا البلدين بتعميق التعاون في المجالات ومنها حماية المناخ وتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة التداعيات الأخيرة والتي كان لها أثر على أزمتي الطاقة والغذاء.

وأشار حزب المؤتمر إلى أن حوار بطرسبرج يأتي في توقيت بالغ الأهمية وسط التداعيات العالمية الراهنة والمرتبطة بجائحة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية، كما أنها تسبق انعقاد قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، وهو ما سيجعلها فرصة لتقارب وجهات النظر حول ما سيتم طرحه بالقمة المرتقبة والبحث في مدى التزام الدول الكبرى بالمعايير الدولية لخفض الانبعاثات خاصة الغازات الدفيئة.

ولفت حزب المؤتمر،إلى أن قمة المناخ المرتقبة ستكون فرصة لإيصال جميع الأصوات وتضمين كل الرؤى والتوجهات، وبحث السبل لإقامة شراكات حقيقية بين الحكومات وغيرها من الأطراف الفاعلة لمواجهة التغيرات المناخية.

وكانت قد انطلقت أمس الإثنين أعمال "حوار بطرسبرج للمناخ" الذي تنظمه ألمانيا ومصر في برلين، بمشاركة ممثلين عن 40 دولة؛ لبحث عدة ملفات بينها "كيفية المضي قدما في مكافحة التغير المناخي وكذلك مشاكل إمدادات الطاقة ونقص الغذاء".

وتتشارك ألمانيا ومصر في تنظيم المنتدى، الذي يهدف أيضاً إلى تحديد مسار مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" المقرر عقده في أوائل نوفمبر في مدينة شرم الشيخ الساحلية بمحافظة جنوب سيناء المصرية.