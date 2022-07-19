الفحوص تظهر إصابة الرئيس القبرصي بكوفيد-19

19 يوليو , 2022 الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس. أفادت السلطات القبرصية اليوم الثلاثاء أن نتائج فحص الرئيس نيكوس أناستاسيادس أظهرت إصابته بكوفيد-19. وقال المتحدث باسم الحكومة إن أناستاسيادس (75 عاماً) يعاني من أعراض خفيفة وإن صحته جيدة بشكل عام. وأعادت قبرص مؤخراً فرض وضع الكمامات في الأماكن المغلقة، بعد مرور ما يزيد قليلاً عن الشهر من إلغائه، وذلك لمواجهة ارتفاع حاد في إصابات كوفيد-19.

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