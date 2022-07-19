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الكشف عن موعد طرح مرشح رئاسة الوزراء

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بغداد - ياسين صفوان - كشف الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء"، أبو الاء الولائي، اليوم الثلاثاء، موعد الاعلان عن مرشح رئاسة الوزراء.
وقال الولائي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "حضرنا اجتماع قيادة الفتح في مكتب هادي العامري بعد تماثله للشفاء".

وأضاف، أن "الاطار التنسيقي سيجتمع اليوم بحضور جميع اعضاءه"، مبيناً أنه "سيتم الاعلان عن مرشح رئاسة الوزراء خلال 72 ساعة المقبلة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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