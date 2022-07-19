الكشف عن موعد طرح مرشح رئاسة الوزراء

وقال الولائي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "حضرنا اجتماع قيادة الفتح في مكتب هادي العامري بعد تماثله للشفاء".

وأضاف، أن "الاطار التنسيقي سيجتمع اليوم بحضور جميع اعضاءه"، مبيناً أنه "سيتم الاعلان عن مرشح رئاسة الوزراء خلال 72 ساعة المقبلة".

