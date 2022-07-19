انت الان تتابع خبر الكشف عن موعد طرح مرشح رئاسة الوزراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء"، أبو الاء الولائي، اليوم الثلاثاء، موعد الاعلان عن مرشح رئاسة الوزراء.
وقال الولائي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "حضرنا اجتماع قيادة الفتح في مكتب هادي العامري بعد تماثله للشفاء".
وأضاف، أن "الاطار التنسيقي سيجتمع اليوم بحضور جميع اعضاءه"، مبيناً أنه "سيتم الاعلان عن مرشح رئاسة الوزراء خلال 72 ساعة المقبلة".
وأضاف، أن "الاطار التنسيقي سيجتمع اليوم بحضور جميع اعضاءه"، مبيناً أنه "سيتم الاعلان عن مرشح رئاسة الوزراء خلال 72 ساعة المقبلة".