انت الان تتابع خبر بالورود والزغاريد... احياء ليلة عيد الغدير في النجف ‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - زوار من كل الجنسيات احيوا ليلة عيد الغدير في النجف الاشرف عند مرقد الأمام علي عليه السلام، وسط اجواء امنية مستقرة، فيما تكفلت العتبة العلوية المقدسة بتوفير سيارات النقل والطعام والشراب للزائرين.بالورود والزغاريد أحيا زوار من كل الجنسيات ليلة عيد الغدير في النجف الاشرف عند مرقد الأمام علي عليه السلام، وسط اجواء امنية مستقرة، ولم تخل دعوات الزائرين من ضرورة انهاء الخلافات السياسية والعمل على النهوض بواقع البلد وتطوير الجانب الخدمي

العتبة العلوية التي نشرت معالم الزينة استعدت مسبقا بكل كوادرها ووفرت سيارات لنقل الأعداد الكبيرة من الزوار فضلا عن توفير الطعام والشراب

ويتوقع معنيون ان تصل اعداد الزوار الى خمسة ملايين زائر نظرا لتوافدهم الكثيف طيلة الأيام الثلاثة الماضية



ومنذ اكثر من اربع سنوات لم تشهد مدينة النجف هذه الاعداد غير المسبوقة من الزائرين من العراق ودول الجوار ودول الخليج رغم الحرارة الشديدة وانباء عودة كورونا.