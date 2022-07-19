ماذا قال قرقاش بشأن زيارة محمد بن زايد لفرنسا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

اعتبر الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن زيارة الدولة التي اختتمها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى فرنسا نموذج لبناء العلاقات مع الدول الصديقة.



وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن دولة الإمارات تبني علاقاتها مع الدول الصديقة بجدية وشفافية وعمق.

وأشاد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات بزيارة الدولة المميزة التي اختتمها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى فرنسا.

ونوه بأن هذه الزيارة "ما هي إلا نموذج لهذا التوجه البناء..".

وتابع قرقاش قائلا: "دولة الإمارات تحصد ثمار الحكمة والتعامل الجاد".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات، العاصمة باريس بعد زيارة دولة إلى فرنسا استمرت يومين.

ووًدع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمراسيم خاصة في "مطار أغلي"؛ حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد التقى خلال الزيارة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعددا من كبار المسؤولين الفرنسيين وبحث معهم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

كما تناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات، بما يخدم المصالح المتبادلة؛ إضافة إلى التشاور والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.