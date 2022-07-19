مسؤول يكشف أن شروط روسيا حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا ستكون أكثر شدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

أعلن عضو وفد المفاوضات الروسية مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، أنه إذا استؤنفت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، فستكون شروط الاتفاقات من جانب روسيا أكثر شدة.



وقال سلوتسكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "حتى الآن لم تظهر كييف استعدادها لاستئناف المفاوضات. ولكن إذا تم الدخول من جديد في عملية المفاوضات، فستكون الشروط من جانبنا أكثر شدة نوعيا".

وأضاف أنه "تم في الأشهر الأخيرة القيام بأعمال تهدف إلى القضاء على قوتنا البشرية وقتل مواطنينا، كما وقع هناك تعذيب للأسرى. وبهذا الصدد ستكون شروط الاتفاقات المقبلة أكثر شدة فيما يخص نزع السلاح والنازية، وكذلك فيما يخص جوهرها ومواعيد تنفيذها".