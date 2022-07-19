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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميدفيديف يؤكد أن روسيا ستضع شروط السلام في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022
متابعات_الخليج 365
قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستنتصر في أوكرانيا وستحدد شروط اتفاق سلام مستقبلي مع كييف.
وأضاف ميدفيديف، وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الآن، في منشور على تيليغرام "ستحقق روسيا جميع أهدافها. سيكون هناك سلام - بشروطنا".
وأصبح الرئيس السابق، الذي اعتبره الغرب يوماً شريكاً محتملاً، متشدداً وصريحاً على نحو متزايد في انتقاده الغرب منذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير (شباط).