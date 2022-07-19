ميدفيديف يؤكد أن روسيا ستضع شروط السلام في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستنتصر في أوكرانيا وستحدد شروط اتفاق سلام مستقبلي مع كييف.



وأضاف ميدفيديف، وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الآن، في منشور على تيليغرام "ستحقق روسيا جميع أهدافها. سيكون هناك سلام - بشروطنا".

وأصبح الرئيس السابق، الذي اعتبره الغرب يوماً شريكاً محتملاً، متشدداً وصريحاً على نحو متزايد في انتقاده الغرب منذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير (شباط).