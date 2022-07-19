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الصين تؤكد أن أمريكا ستتحمل عواقب زيارة بيلوسي لتايوان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، إن من شأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان أن تمس بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها وإن الولايات المتحدة ستتحمل عواقب ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في مؤتمر صحافي دوري، بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق أن بيلوسي تخطط لزيارة تايوان في أغسطس (آب)، إن الصين ستتخذ إجراءات قوية لحماية سيادتها وسلامة أراضيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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