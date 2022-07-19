عاجل.. رئيس الإمارات يختتم زيارته إلى فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات، العاصمة باريس بعد زيارة دولة إلى فرنسا استمرت يومين.



وودع اللشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمراسيم خاصة في " مطار أغلي"؛ حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قد استهل ظهر أمس الإثنين، زيارة دولة إلى فرنسا، شهدت احتفاء خاصا بالضيف الكبير.

فيما وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لفرنسا بأنها "تاريخية".

وقال ماكرون: "نثمن اختيار الشيخ محمد بن زايد بلادنا لتكون وجهة لأول زيارة دولة له بعد انتخابه رئيسا لدولة الإمارات".

كما وصف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات، فرنسا بأنها "صديق وحليف استراتيجي" لدولة الإمارات.