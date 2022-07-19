عاجل.. محمد بن زايد يلتقي طلبة الإمارات المبتعثين في فرنسا ومحاربي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، عددا من طلبة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد في فرنسا.



وتعرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، الذي شاركت فيه شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب في الإمارات، على تخصصات الطلبة وأوضاعهم الأكاديمية وحثهم على تحقيق التفوق والنجاح في مسيرتهم العلمية من أجل الإسهام مع بقية إخوانهم الطلبة في تعزيز مسيرة الوطن ونهضته.

وأكد رئيس دولة الإمارات أهمية الدور الذي يضطلع به طلبة الإمارات الدارسون في الخارج كونهم سفراء لوطنهم وجسراً للتواصل ونقل الصورة الحضارية لبلدهم إلى الشعوب الأخرى وإبراز ما يتحلى به شعب دولة الإمارات من قيم تسامح وتعايش وتواصل.

وأعرب عن سعادته واعتزازه بلقاء الطلبة والتعرف إليهم والاطمئنان على أحوالهم، مؤكداً أن كل طلبة دولة الإمارات سواء خارج الوطن أو داخله هم محل اهتمام قيادة دولة الإمارات التي تحرص على توفير مختلف السبل والوسائل التي تساعدهم على الجهد والمثابرة لتحقيق أهدافهم في الحصول على المعرفة العلمية والمستويات الدراسية الرفيعة.

من جانبهم، أعرب طلبة الإمارات عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معاهدين بأن يكونوا عند حسن ظن قيادة دولة الإمارات في تحصيلهم العلمي وصولا إلى أعلى الدرجات العلمية والأكاديمية لمواصلة مسيرة التقدم في الوطن، وعبروا عن تقديرهم لما توفره لهم دولة الإمارات من خدمات ودعم لمواصلة مسيرتهم بكل جد واجتهاد.

كما التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عددا من الأطباء الإماراتيين الذين شاركوا مع زملائهم الفرنسيين في الخطوط الأمامية في علاج المصابين خلال عملهم في المستشفيات والمراكز الطبية في فرنسا أثناء جائحة "كوفيد -19".

وأعرب عن فخره بهذه النخبة المشرفة من أبناء الوطن، وقال: "أنتم خير سفراء لدولة الإمارات وبكم وبأمثالكم نفخر ونعتز.. مثلتم قيمنا الأصيلة وأخلاقنا التي تعلي القيم الإنسانية في التعاون والتضامن خلال مختلف الظروف".

حضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس دولة الإمارات الذي يضم: الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب في الإمارات، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بالإمارات، وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب بالإمارات، والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، وزكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لرئيس دولة الإمارات، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي مستشار في ديوان الرئاسة وهند العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى فرنسا.