ألمانيا تشهد 2000 إصابة بجدري القرود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، تسجيل أكثر من ألفي إصابة مؤكدة بجدري القرود في ألمانيا.



وأحصى المعهد 2033 حالة إصابة بجدري القرود في جميع الولايات الألمانية (16 ولاية) حتى اليوم. وأشار إلى أن جميع المصابين من الرجال، باستثناء امرأتين.

وجاء في بيان للمعهد: "انتقال العدوى يحدث في المقام الأول في سياق الأنشطة الجنسية، وخاصة بين الرجال المثليين"، موضحا أنه من ناحية المبدأ يمكن لأي شخص خالط جسديا شخصا مصابا أن تنتقل إليه العدوى".

وأشار إلى أن تقييمه "للخطر على الصحة العامة للسكان في ألمانيا منخفض".

ويعتبر جدري القرود من الأمراض الأقل خطورة مقارنة بالجدري الذي تم القضاء عليه منذ عام 1980. وينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق.

ويؤكد معهد "روبرت كوخ" أن ارتداء الواقي الذكري وحده لا يحمي من العدوى، وأنه يجب على الأشخاص المصابين تجنب أي نوع من الاختلاط الوثيق، بما في ذلك الاتصال الجنسي المحمي، مع أشخاص آخرين حتى يزول الطفح الجلدي وتسقط آخر قشرة.

وعادة ما تختفي الأعراض، التي تشمل الطفح الجلدي، من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات طبية وفي حالات نادرة جدا إلى الوفاة لدى بعض الأشخاص.