بوتين يؤكد أن مستوى الفقر في روسيا لا يتراجع بالسرعة الكافية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع حكومي حول تنفيذ المشاريع الوطنية الاثنين، بأن معدل الفقر في روسيا انخفض إلى 11%، مشددا على أنه لا يمكن التوقف عند هذه النتيجة.



وأشار الرئيس الروسي، في حديثه أمام أعضاء مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للمشاريع الوطنية بالإضافة إلى محاربة الفقر هو تحسين الوضع المالي للمواطنين في روسيا.

وقال: "وفقا لنتائج العام الماضي انخفض هذا المستوى (من الفقر) إلى 11%، نعم هناك تقدم بالطبع ولكن من الواضح أن وتيرته وسرعته غير كافية".

ودعا الرئيس الروسي أعضاء مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية إلى تقديم حلول محددة يمكن تنفيذها في المستقبل القريب لتنفيذ المشاريع الوطنية.

ووجه الرئيس الروسي أيضا الحكومة لإنشاء آلية لتمويل شركات التكنولوجيا الروسية سريعة النمو، وقال: "العديد من شركات التكنولوجيا الروسية سريعة النمو، مثل Ozon وYandex، مولت مشاريعها من الأسواق الغربية، التي نواجع صعوبات معها اليوم، من الضروري إنشاء مثل هذه الآليات في النظام المالي الروسي".

كذلك أكد الرئيس بوتين على ضرورة إشراك الشركات الخاصة في مشاريع تطوير التقنيات الشاملة في روسيا، مشيرا إلى أن الرهان على الشركات المملوكة للدولة في ظروف السوق لا يعطي دائما نتيجة.

وأشار إلى أن شركة "روستيخ" الحكومية الروسية (تم تأسيسها من أجل تعزيز عملية تصميم وتصنيع وتصدير المنتجات الصناعية ذات التقنيات العالية) أظهرت نتائج عمل معتدلة في القطاعات التي تقع في عاتق مسؤوليتها.

أبرز تصريحات الرئيس الروسي خلال الاجتماع:

- أحد أهدافنا الوطنية الرئيسية هو تحسين الوضع المادي للمواطنين الروس وزيادة دخلهم.

- انخفاض معدل الفقر في روسيا في نهاية العام الماضي إلى 11%، بعد أن كان في العام 2017 عند مستوى 12.9%.

- ارتفع متوسط ​​العمر في روسيا إلى 73 عاما. يجب أن نسعى جاهدين لزيادة متوسط ​​العمر المتوقع إلى 78 عاما بحلول عام 2030.

- وفقا لنتائج الربع الثاني من هذا العام تراجع معدل الوفيات في روسيا إلى مستوى 2019، أي ما قبل الجائحة.

- بوتين يوجه الحكومة بإنشاء آلية لتمويل شركات التكنولوجيا الروسية سريعة النمو.

- بوتين: من الضروري إشراك الشركات الخاصة في مشاريع تطوير التقنيات الشاملة في روسيا.